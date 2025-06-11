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Боец UFC Пимблетт — об уходе Александер-Арнольда из «Ливерпуля»: он — крыса

Боец UFC Пимблетт — об уходе Александер-Арнольда из «Ливерпуля»: он — крыса
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Британский боец UFC Пэдди Пимблетт раскритиковал защитника футбольного клуба «Ливерпуль» Трента Александер-Арнольда за переход в испанский «Реал».

«Я был там (на матче 36-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал». — Прим. «Чемпионата»). Да, я освистывал [Александер-Арнольда]. Буду честен. Я не собираюсь сидеть здесь и лгать, я освистывал. Какая-то женщина передо мной покачала головой, а я сказал: «Почему ты так реагируешь?» Она ответила: «Он всё ещё в футболке «Ливерпуля». А я сказал: «Это не имеет значения, он теперь игрок «Реала». Он крыса, он кинул нас. Вот и все», — сказал Пимблетт в программе Kenny Allstar’s number 1’s.

Ранее «Реал» сообщил дату презентации Александер-Арнольда в качестве новичка клуба.

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