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Мераб Двалишвили привёз пояс UFC в Грузию

Мераб Двалишвили привёз пояс UFC в Грузию
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераб Двалишвили привёз свой пояс на родину, в Грузию, где его тепло встретили местные фанаты.

Мерабу Двалишвили 34 года. Грузинский боец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году, с 2017-го выступает в UFC.

Первые два поединка в престижнейшей организации мира Двалишвили проиграл, после чего вышел на победную серию из 13 боёв. В его активе победы над такими бойцами, как Джон Додсон, Жозе Альдо, Пётр Ян, Генри Сехудо, Шон О’Мэлли и Умар Нурмагомедов.

Ранее О’Мэлли сказал, кого хочет увидеть в качестве следующего соперника Двалишвили.

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