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Пимблетт: Джон Джонс должен лишиться титула прямо сейчас

Пимблетт: Джон Джонс должен лишиться титула прямо сейчас
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Британский боец UFC Пэдди Пимблетт считает, что чемпион организации в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс должен быть лишён титула.

«Очевидно, Том [Аспиналл] – лучший тяжеловес в мире. Кого-то другого в этой же ситуации уже давно лишили бы титула. Джона Джонса должны лишить титула прямо сейчас. Тот факт, что он не выходит на бой с Томом – предательство всех поклонников MMA», — сказал Пимблетт на своём YouTube-канале.

Напомним, Джонс не выступал с ноября, когда на UFC 309 провёл первую защиту титула, нокаутировав соотечественника Стипе Миочича.

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