Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Министр спорта Дегтярёв высказался о вероятности возвращения UFC в Россию

Министр спорта Дегтярёв высказался о вероятности возвращения UFC в Россию
Комментарии

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев высказался о возможности возвращения бойцовского промоушена UFC в Россию.

«По поводу UFC и в целом MMA… Я не разделяю оптимизма вообще, в принципе, по этому виду единоборств, потому что он травмоопасен и вызывает иногда неправильные карьерные траектории. Однако это явление есть, у него много поклонников, много зрителей, и здесь необходимо навести порядок.

[Нужна] такая организационная структура, когда будут ответственные, единые правила, надзор, контроль со стороны и правоохранительных органов, и нас как спортивного ведомства, и должное медицинское обеспечение… И будет порядок», — сказал Дегтярев на правительственном часе в Государственной думе.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android