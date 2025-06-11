Министр спорта Дегтярёв высказался о вероятности возвращения UFC в Россию

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев высказался о возможности возвращения бойцовского промоушена UFC в Россию.

«По поводу UFC и в целом MMA… Я не разделяю оптимизма вообще, в принципе, по этому виду единоборств, потому что он травмоопасен и вызывает иногда неправильные карьерные траектории. Однако это явление есть, у него много поклонников, много зрителей, и здесь необходимо навести порядок.

[Нужна] такая организационная структура, когда будут ответственные, единые правила, надзор, контроль со стороны и правоохранительных органов, и нас как спортивного ведомства, и должное медицинское обеспечение… И будет порядок», — сказал Дегтярев на правительственном часе в Государственной думе.