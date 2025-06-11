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Александр Емельяненко высказался о возможном возобновлении карьеры

Александр Емельяненко высказался о возможном возобновлении карьеры
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Скандально известный российский боец ММА Александр Емельяненко дал комментарий по поводу возможного возвращения в большой спорт.

«Желание вернуться есть — и желание огромное. Когда я прооперировался в Склифосовского, то спрашивал у одного доктора: «Через сколько мне можно будет вернуться к тренировочному процессу?» Он говорит: «Через полгода». Второй говорит: «Через полгода».

Третий говорит: «Через два месяца». Я прямо счастливый был. Приходит потом какой-то другой врач: «Вообще забудь про спорт. Всё, нельзя спортом заниматься». Я расстроился, в непонятном состоянии лёг спать, проснулся и отпустил эти мысли.

Но ещё в 2003 году врачи поставили на моей карьере крест. Так что мне буквально восстановиться, укрепить тело. И потихоньку набирать форму, выступать и радовать вас своими победами», — сказал Емельяненко на YouTube-канале PHL FIGHTING.

Напомним, Емельяненко перенёс серьёзную операцию на спине и, вероятно, не сможет продолжить карьеру даже в поп-ММА.

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