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Аль аш-Шейх: больше не хочу видеть боксёрские поединки в стиле мультика «Том и Джерри»

Аль аш-Шейх: больше не хочу видеть боксёрские поединки в стиле мультика «Том и Джерри»
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Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх объяснил, что не собирается более участвовать в организации вялотекущих и не зрелищных боёв под эгидой организации Riyadh Season.

«С этого момента я больше не хочу видеть боксёрские поединки в стиле мультика «Том и Джерри», где один боец ​​бегает по рингу, а другой его преследует. Мы хотим поддерживать бойцов, которые оставляют себя полностью на ринге. Смелых. Гордых. Настоящих», — написал Аль аш-Шейх на своей странице в социальных сетях.

Ранее Боб Арум объяснил, почему промоутеры из Саудовской Аравии вредят развитию бокса.

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