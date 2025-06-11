Аванесян: надеюсь, Канело проучит Кроуфорда и поставит его на место

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Давид Аванесян дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка между абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом и экс-абсолютным чемпионом мира в двух весах Теренсом Кроуфордом.

«Это будет интересный бой, потому что это два звёздных боксёра. Но я надеюсь, что Альварес его проучит и поставит на место. Для меня фаворит в этом бою — Канело» — сказал Аванесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

Напомним, Кроуфорд и Альварес проведут бой 13 сентября в Лас-Вегасе (США), где их противостояние станет украшением боксёрского вечера, организованного известным инвестором мира профессионального бокса Турки Аль аш-Шейхом.