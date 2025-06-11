Илия Топурия продемонстрировал свою подготовку к титульному бою с Оливейрой

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе испанец Илия Топурия подходит к заключительному этапу подготовки к бою за вакантный пояс чемпиона UFC в лёгком весе с экс-обладателем этого титула бразильцем Чарльзом Оливейрой и полностью уверен в том, что сможет одержать очередную победу, мысленно представляя свой новый послужной список в 17 побед в 17 поединках.

«Мы готовы. Направляюсь в Лас-Вегас, 17-0» — написал Топурия на своей странице в социальной сети.

Напомним, Топурия и Оливейра проведут бой 28 июня в главном событии турнира UFC 317, который пройдёт в Лас-Вегасе (Невада, США) на арене знаменитого «Т-Мобайл».