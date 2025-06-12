Боксёр Аванесян объяснил, чем английские любители бокса лучше российских

Бывший чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Давид Аванесян рассказал, в чём английские фанаты бокса лучше российских.

«Хотел сказать, что фанаты в Англии — номер один, но вспомнил, как боксировал в Испании в Бильбао, и там, конечно, были самые ярые фанаты. Но если говорить об англичанах и сравнивать их с нашими любителями бокса, то они, конечно, намного больше и углублённее разбираются в самом боксе. Если у нас в России ты скажешь, что у тебя рекорд 15-0, то все подумают, что ты действительно какой-то топовый боксёр, а в Англии они детально проанализируют твой рекорд, посмотрят твою оппозицию и сделают для себя вывод. Они очень конкретные фанаты спорта в целом, не только бокса», — сказал Аванесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.