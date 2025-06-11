Магомедрасул Гасанов проведёт бой с Дмитрием Арышевым на АСА 190

Действующий чемпион лиги ACA в средней весовой категории Магомедрасул Гасанов свой следующий поединок проведёт 15 августа на турнире АСА 190 в Москве, где сразится с дебютантом организации Дмитрием Арышевым.

Напомним, Гасанов свой последний бой проводил в феврале 2025 года, где он одержал победу единогласным решением судей над Шамилем Абдулаевым и стал победителем Гран-при средневесов, попутно защитив свой пояс.

Что касается Арышева, то он свой предыдущий поединок провёл против Даурена Ермекова в феврале 2025 года на турнире лиги «Наше Дело». Дмитрий одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.