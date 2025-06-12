«Я знаю это изнутри». Боксёр Аванесян — про вред бокса для мозга

Бывший чемпион Европы и обладатель титула WBA в полусреднем весе Давид Аванесян рассказал, как бокс вредит человеческому мозгу.

«В любом случае бокс просто так не проходит для мозга. Я знаю это изнутри. Даже если не брать официальные бои, а брать спарринги, то хочешь ты или нет, но пропускаешь много ударов. В боксе много бьют в голову, и если есть какие-то предрасположенности к проблемам с головой, то в таком случае всё может усугубиться», — сказал Аванесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

Напомним, Аванесян свой последний бой проводил в декабре 2024 года в Таиланде, где одержал победу над местным джорнименом, закрыв поражение от ныне действующего чемпиона мира по версиям WBA и IBF Джарона Энниса.