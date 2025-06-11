Первый турнир новой лиги IBA Bare Knuckle по кулачным боям пройдёт 26 июля в Москве

26 июля в Москве на арене «Международного центра бокса» состоится первый турнир новой лиги кулачных боёв IBA Bare Knuckle, основанный Президентом международной ассоциации бокса (IBA) Умаром Назаровичем Кремлёвым.

Главным событием шоу станет реванш Самата Абдырахманова против Эмиля Новрузова. Стоит отметить, что их первое противостояние состоялось в ноябре 2023 года, и тогда победу судейским решением одержал Новрузов.

Представляем вашему вниманию список пар турнира:

(до 70 кг) Самат Абдырахманов — Эмиль Новрузов (пять раундов по две минуты);

(до 77 кг) Ильнар Ишимбаев — Магомед Магомедов (пять раундов по две минуты);

(до 77 кг) Ибрагим Исламов — Амирхан Оев (три раунда по две минуты);

(свыше 93 кг) Мурад Халидов — Иван Смирнов (три раунда по две минуты);

(до 70 кг) Алан Абаев — Иса Исаев (три раунда по две минуты);

(до 77 кг) Геннадий Маркарян — Исраил Сулейманов (три раунда по две минуты);

(до 70 кг) Абдулджабар Гасанов — Васиф Аббасов (три раунда по две минуты);

(до 77 кг) Эмир Джумабаев — Егор Горшков (три раунда по две минуты);

(до 77 кг) Пеле Сайдоян — Игорь Иванченко (три раунда по две минуты).