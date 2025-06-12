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Аванесян поделился прогнозом на возможный третий бой Бивола и Бетербиева

Аванесян поделился прогнозом на возможный третий бой Бивола и Бетербиева
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Экс-обладатель титула WBA в полусреднем весе Давид Аванесян дал свой комментарий по поводу ожидаемого третьего поединка между бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и действующим чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в этом весе Дмитрием Биволом, который планируется в ноябре или декабре 2025 года.

«И в первом, и во втором бою я думал, что Бивол победит решением судей. Я знал, что Артур сможет победить только досрочно. Во втором бою Бивол подтвердил моё мнение, но первый был равным.

Что касается третьего боя, то, опять же, у панчера всегда есть шанс победить, в любую секунду. Но то, как Бивол показал себя во втором бою, то думаю, что в третьем поединке ничего не поменяется. Главное для Димы — не пропустить удар», — сказал Аванесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

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