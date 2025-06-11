Хавьер Мендес назвал вероятные сроки возвращения Умара Нурмагомедова

Известный тренер в мире ММА Хавьер Мендес рассказал, когда один из его подопечных бойцов, российский экс-претендент на титул UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов, сможет вернуться в октагон.

«Умар чувствует себя хорошо. Он борется, он использует свою руку. Можно ожидать, что он выйдет на бой в течение трёх-четырёх месяцев; этого времени будет вполне достаточно», — приводит слова Мендеса Red Corner MMA на своей странице в социальной сети.

Напомним, последний бой Нурмагомедова состоялся в январе 2025 года, где он проиграл единогласным решением судей действующему чемпиону легчайшей весовой категории UFC грузину Мерабу Двалишвили.