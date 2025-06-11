«Суперчеловек». «Зенит» — о Биволе

Действующий чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлой весовой категории Дмитрий Бивол посетил масштабную выставку «Зенит». Петербург. 100 лет вместе» и остался в восторге.

Дмитрий Бивол Фото: Пресс-служба футбольного клуба «Зенит»

«Суперчеловек — на супервыставке. Были рады встрече и ждём в гости снова, Дмитрий!» — написала пресс-служба футбольного клуба «Зенит» в своём официальном телеграм-канале.

Напомним, 25 мая, в день празднования столетия ФК «Зенит», в Севкабель Порту открылся выставочный проект, созданный совместными усилиями «Зенита» и музейного бюро Planet9.

Бивол свой последний бой проводил в феврале 2025 года в Саудовской Аравии, где взял реванш у экс абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Артура Бетербиева, победив его судейским решением. Теперь в ноябре или декабре 2025 года ожидается их трилогия.