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«Суперчеловек». «Зенит» — о Биволе

«Суперчеловек». «Зенит» — о Биволе
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Действующий чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлой весовой категории Дмитрий Бивол посетил масштабную выставку «Зенит». Петербург. 100 лет вместе» и остался в восторге.

Дмитрий Бивол

Дмитрий Бивол

Фото: Пресс-служба футбольного клуба «Зенит»

«Суперчеловек — на супервыставке. Были рады встрече и ждём в гости снова, Дмитрий!» — написала пресс-служба футбольного клуба «Зенит» в своём официальном телеграм-канале.

Напомним, 25 мая, в день празднования столетия ФК «Зенит», в Севкабель Порту открылся выставочный проект, созданный совместными усилиями «Зенита» и музейного бюро Planet9.

Бивол свой последний бой проводил в феврале 2025 года в Саудовской Аравии, где взял реванш у экс абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Артура Бетербиева, победив его судейским решением. Теперь в ноябре или декабре 2025 года ожидается их трилогия.

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