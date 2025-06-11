Эрик Моралес сделал прогноз на бой Мэнни Пакьяо с Марио Барриосом

Легендарный мексиканский чемпион прошлых лет Эрик Моралес дал свой прогноз на предстоящий бой своего бывшего соперника, экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях 46-летнего Мэнни Пакьяо против действующего чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе Марио Барриоса.

«Люди не понимают. Мы, боксёры, видим кое-что, чего не видят люди. Я также понимаю, что люди видят кое-что, чего не видим мы. Он хочет выйти туда и выиграть. У меня было такое чувство, я понимаю его желание стать снова чемпионом. Думаю, у него есть большой потенциал продержаться в бою, но считаю, что молодость Барриоса очень ему поможет», — приводит слова Моралеса Boxing Scene.

Напомним, бой Пакьяо и Барриоса состоится 19 июля в США.