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Эрик Моралес сделал прогноз на бой Мэнни Пакьяо с Марио Барриосом

Эрик Моралес сделал прогноз на бой Мэнни Пакьяо с Марио Барриосом
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Легендарный мексиканский чемпион прошлых лет Эрик Моралес дал свой прогноз на предстоящий бой своего бывшего соперника, экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях 46-летнего Мэнни Пакьяо против действующего чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе Марио Барриоса.

«Люди не понимают. Мы, боксёры, видим кое-что, чего не видят люди. Я также понимаю, что люди видят кое-что, чего не видим мы. Он хочет выйти туда и выиграть. У меня было такое чувство, я понимаю его желание стать снова чемпионом. Думаю, у него есть большой потенциал продержаться в бою, но считаю, что молодость Барриоса очень ему поможет», — приводит слова Моралеса Boxing Scene.

Напомним, бой Пакьяо и Барриоса состоится 19 июля в США.

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