Даниэль Кормье раскритиковал Джона Джонса за избегание боя с Томом Аспиналлом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье выразил слова критики в адрес действующего чемпиона UFC в тяжёлом дивизионе Джона Джонса, который по его мнению уже мог бы провести бой против обладателя временного титула UFC в тяжёлом весе Тома Аспиналла.

«Вы говорите обо мне, Фрэнсисе, Чейле и почти игнорируете правильные вещи… Если бы я все еще дрался сегодня, и я все еще был бы чемпионом в тяжелом весе, а Том Аспиналл был претендентом №1, я бы уже с ним подрался. 1000%», — написал Кормье в социальных сетях.

Напомним, Джонс свой последний бой проводил в ноябре 2024 года, где он победил техническим нокаутом в третьем раунде экс-чемпиона UFC Стипе Миочича.