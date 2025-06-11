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Даниэль Кормье раскритиковал Джона Джонса за избегание боя с Томом Аспиналлом

Даниэль Кормье раскритиковал Джона Джонса за избегание боя с Томом Аспиналлом
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье выразил слова критики в адрес действующего чемпиона UFC в тяжёлом дивизионе Джона Джонса, который по его мнению уже мог бы провести бой против обладателя временного титула UFC в тяжёлом весе Тома Аспиналла.

«Вы говорите обо мне, Фрэнсисе, Чейле и почти игнорируете правильные вещи… Если бы я все еще дрался сегодня, и я все еще был бы чемпионом в тяжелом весе, а Том Аспиналл был претендентом №1, я бы уже с ним подрался. 1000%», — написал Кормье в социальных сетях.

Напомним, Джонс свой последний бой проводил в ноябре 2024 года, где он победил техническим нокаутом в третьем раунде экс-чемпиона UFC Стипе Миочича.

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