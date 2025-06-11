Джон Джонс назвал четырёх лучших бойцов в истории UFC, не включив туда Хабиба и Макгрегора

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс перечислил топ-4 бойца в истории UFC, куда включил себя, но не назвал имена непобеждённого экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и звёздного бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Топ-четвёрка — это Деметриус Джонсон, Андерсон Силва, Жорж Сен-Пьер и я. Без определённого порядка. Мы все добились действительно великих вещей в этом спорте», — сказал Джонс на YouTube-канале DeepCut with VicBlends.

Напомним, Джонс свой последний бой проводил в ноябре 2024 года, где он одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем.