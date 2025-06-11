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Эдди Хирн: Джошуа должен красиво уйти на пенсию

Эдди Хирн: Джошуа должен красиво уйти на пенсию
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Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал, каким видит идеальный сценарий ухода экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа из большого спорта.

«Если бы Энтони нужен был мой совет, я бы ему сказал: «Мы возвращаемся в этом году, проводим два боя с Тайсоном Фьюри в следующем, и что ещё остаётся?» Может, бой с Дюбуа. После поединков с Фьюри у Джошуа не останется ничего, что можно было бы ещё покорить. Что-то подсказывает мне, что правильно было бы вернуться в этом году, дважды подраться с Тайсоном Фьюри в следующем — и красиво уйти на пенсию», — приводит слова Хирна talkSPORT.

Напомним, последний бой Джошуа состоялся в сентябре 2024 года, где он проиграл нокаутом в пятом раунде действующему чемпиону мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэлю Дюбуа.

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