«Дюбуа стал невероятным бойцом». Британский тренер — о предстоящем реванше Усика с Дюбуа

Британский тренер профессиональных боксёров Джо Галлахер дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между чемпионом IBF 27-летним британцем Даниэлем Дюбуа и обладателем всех остальных титулов в этом дивизионе, 38-летним украинцем Александром Усиком.

«Конечно, я даю больше шансов Дюбуа в реванше с Усиком, потому что в первом бою Усик был в горячей форме, немного моложе. Даниель тогда боксировал и всё остальное, и это была огромная возможность для него. Слушайте, Даниэль Дюбуа за последние 24 месяца стал невероятным бойцом. Те поединки, которые у него были, в той манере, в которой он побеждал, — от него веет уверенностью. Александр Усик был в больших боях, например, в двух поединках с Фьюри, и никто реально не знает, что это у него отняло. Усик сейчас самый старый супертяж», — сказал Галлахер на YouTube-канале Boxing Social.