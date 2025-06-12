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Муслим Гаджимагомедов планирует объединить титулы осенью 2025 года

Муслим Гаджимагомедов планирует объединить титулы осенью 2025 года
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Чемпион мира по версии WBA в бриджервейте Муслим Гаджимагомедов планирует осенью 2025 года провести унификацию титулов с чемпионом мира по версии WBC, южноафриканцем Кевином Лереной. Об этом заявил менеджер Муслима, Эдуард Кравцов.

«Принято решение, что Муслим отбоксирует на чемпионате России в Екатеринбурге. Главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов попросил его задействовать именно сейчас. На осень планируем сделать унификацию с чемпионом WBC Лереной. Наше стремление идёт в эту сторону», — приводит слова Кравцова «Матч ТВ».

Напомним, что Гаджимагомедов свой последний официальный бой проводил в январе 2025 года и одержал там победу единогласным решением судей над Табисо Мчуну.

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