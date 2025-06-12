Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

The Ring представил обновлённый рейтинг лучших боксёров мира

The Ring представил обновлённый рейтинг лучших боксёров мира
Аудио-версия:
Комментарии

Издание The Ring представило обновлённый рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории.

Чемпион мира в трёх весовых категориях японец Дзюнто Накатани (31-0, 24 KO), победивший соотечественника Рёсукэ Нисиду и объединивший титулы WBC и IBF в легчайшем весе (до 53,5 кг), поднялся на шестое место, сместив американца Джесси Родригеса.

Рейтинг Pound-For-Pound от журнала The Ring:

1. Александр Усик (Украина);
2. Наоя Иноуэ (Япония);
3. Теренс Кроуфорд (США);
4. Дмитрий Бивол (Россия);
5. Артур Бетербиев (Россия);
6. Дзюнто Накатани (Япония);
7. Джесси Родригес (США);
8. Сауль Альварес (Мексика);
9. Кенсиро Терадзи (Япония);
10. Дэвид Бенавидес (США).

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android