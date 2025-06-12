The Ring представил обновлённый рейтинг лучших боксёров мира

Издание The Ring представило обновлённый рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории.

Чемпион мира в трёх весовых категориях японец Дзюнто Накатани (31-0, 24 KO), победивший соотечественника Рёсукэ Нисиду и объединивший титулы WBC и IBF в легчайшем весе (до 53,5 кг), поднялся на шестое место, сместив американца Джесси Родригеса.

Рейтинг Pound-For-Pound от журнала The Ring:

1. Александр Усик (Украина);

2. Наоя Иноуэ (Япония);

3. Теренс Кроуфорд (США);

4. Дмитрий Бивол (Россия);

5. Артур Бетербиев (Россия);

6. Дзюнто Накатани (Япония);

7. Джесси Родригес (США);

8. Сауль Альварес (Мексика);

9. Кенсиро Терадзи (Япония);

10. Дэвид Бенавидес (США).