Камару Усман: финиширую Бакли, а затем дождусь победителя боя Махачев — Делла Маддалена

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман считает, что в 38 лет он по-прежнему способен бороться за титул организации.

«Конечно, все хотят быть чемпионами. Если это не так, что вы здесь делаете? Мой путь? Всё просто. Я финиширую Бакли на этих выходных, а затем дождусь победителя боя Ислама и Делла Маддалены, который, я уверен, будет невероятным.

Здорово, что Ислам поднялся в дивизион. Кто не купит билет на поединок бывшего лидера рейтинга pound-for-pound и действующего? Мне нравится Ислам, он великолепный боец», — приводит слова Усмана издание MMA Fighting.

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