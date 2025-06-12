Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Камару Усман: финиширую Бакли, а затем дождусь победителя боя Махачев — Делла Маддалена

Камару Усман: финиширую Бакли, а затем дождусь победителя боя Махачев — Делла Маддалена
Комментарии

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман считает, что в 38 лет он по-прежнему способен бороться за титул организации.

«Конечно, все хотят быть чемпионами. Если это не так, что вы здесь делаете? Мой путь? Всё просто. Я финиширую Бакли на этих выходных, а затем дождусь победителя боя Ислама и Делла Маддалены, который, я уверен, будет невероятным.

Здорово, что Ислам поднялся в дивизион. Кто не купит билет на поединок бывшего лидера рейтинга pound-for-pound и действующего? Мне нравится Ислам, он великолепный боец», — приводит слова Усмана издание MMA Fighting.

Материалы по теме
Камару Усман поделился ожиданиями от боя дю Плесси — Чимаев

Хоакин Бакли показал, как готовится к бою с Камару Усманом

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android