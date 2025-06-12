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Хавьер Мендес сказал, на кого поставит в бою Джонс — Аспиналл

Хавьер Мендес сказал, на кого поставит в бою Джонс — Аспиналл
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Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC Ислама Махачева, высказался о поединке за титул организации в тяжёлом весе (до 120 кг) между американцем Джоном Джонсом и британцем Томом Аспиналлом, который может состояться во второй половине года.

«Если они договорятся и Джон Джонс примет бой, я бы поставил на него. Потому что если он это сделает, значит, он уверен в своей победе. Он чертовски хорош, но это не означает, что я прав. Том Аспиналл феноменален, но я склоняюсь к победе Джонса», — сказал Мендес на своём YouTube-канале.

Ранее менеджер Али Абдель-Азиз сказал, какую ошибку Аспиналл может совершить из-за ожидания поединка с Джонсом.

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