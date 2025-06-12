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Пол Хьюз назвал сроки возможного реванша с Усманом Нурмагомедовым

Пол Хьюз назвал сроки возможного реванша с Усманом Нурмагомедовым
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Ирландский боец лёгкого веса (до 70 кг) PFL Пол Хьюз назвал сроки возможного реванша с непобеждённым россиянином Усманом Нурмагомедовым.

«Очевидно, бой должен состояться. Этого хотят все. PFL хочет этого боя, Дубай хочет. Единственный человек, который не хочет, чтобы это произошло сейчас — это Усман Нурмагомедов. Если бой не состоится, вы знаете почему.

Думаю, бой состоится. У PFL и руководства Дубая больше влияния, чем у одного человека. Поэтому он должен состояться, и это произойдёт в сентябре или октябре этого года», — приводит слова Хьюза издание MMA Fighting.

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