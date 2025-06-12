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Результаты взвешивания участников турнира PFL World Tournament 5

Результаты взвешивания участников турнира PFL World Tournament 5
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Состоялась официальная процедура взвешивания участников бойцовского турнира PFL World Tournament 5, который пройдет 13 июня в Нэшвилле (США).

Права на трансляцию турнира PFL 5 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Россияне Мовлид Хайбулаев, Магомед Умалатов и Мухамед Берхамов успешно уложились в вес.

Джейсон Джексон (77,56 кг) vs. Тэд Джин (77,29 кг)

Хесус Пинедо (65,86 кг) vs. Габриэль Брага (65,77 кг)

Логан Сторли (77,38 кг) vs. Масаюки Кикуири (77,29 кг)

Мовлид Хайбулаев (65,95 кг) vs. Тхэ Кюн Ким (66,04 кг)

Джереми Кеннеди (66,22 кг) vs. Адам Борич (66,13 кг)

Магомед Умалатов (77,29 кг) vs. Энтони Айви (79,54 кг)*

Джозеф Лусиано (77,29 кг) vs. Сарек Шилдс (77,11 кг)

Мухамед Берхамов (77,38 кг) vs. Кендли Сент-Луис (77,2 кг)

Алексей Перганде (65,95 кг) vs. Майк Бардсли (65,86 кг)

Джейсон Даннер (61,6 кг) vs. Натан Гилмор (61,23 кг)

* не уложился в лимит весовой категории

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