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Алджамейн Стерлинг пригласил Петра Яна на свадьбу

Алджамейн Стерлинг пригласил Петра Яна на свадьбу
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Бывший чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг сообщил, что пригласил бывшего соперника россиянина Петра Яна на свою свадьбу.

«Он сказал, что если будет в Штатах, то придёт», — сказал Стерлинг в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, Стерлинг и Ян дважды встречались в клетке. Первый поединок бойцов состоялся в марте 2021 года на UFC 259 и завершился победой американца – Ян был дисквалифицирован из-за нелегального удара коленом и лишён титула в легчайшем весе (до 61 кг). Реванш состоялся в апреле 2022 года на UFC 265, и на этот раз Стерлинг победил раздельным судейским решением.

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