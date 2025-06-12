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Алекс Перейра начал подготовку к следующему бою в UFC

Алекс Перейра начал подготовку к следующему бою в UFC
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях бразилец Алекс Перейра сообщил о начале подготовки к следующему поединку.

«Рад вернуться в тренировочный лагерь. Я всегда отвечаю на звонки UFC. Скоро увидимся», — сказал Перейра в социальных сетях.

Алексу Перейре 37 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2021 году и впоследствии завоевал чемпионские титулы в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) дивизионах. Всего на его счету в UFC девять побед и два поражения.

Ранее Шон Стрикленд оценил шансы Перейры в реванше с Анкалаевым.

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