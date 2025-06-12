Кормье поделился подробностями тяжёлой болезни Бена Аскрена

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье высказался о тяжёлой болезни экс-бойца и соотечественника Бена Аскрена.

Напомним, ранее жена Аскрена сообщила о том, что он попал в больницу с тяжёлой формой пневмонии.

«У Бена Аскрена тяжёлый период. Мы делали эпизод Funky and the Champ, и он жаловался на проблемы, у него была инфекция.

Я хочу сообщить вам, ребята, что он вернулся домой, в Висконсин. Он с семьёй, с прекрасной женой Эми. Все молятся за то, чтобы Бену стало лучше. Это очень грустно, и я не знаю, почему такое случается с хорошими людьми, потому что Бен Аскрен – хороший парень. Молитвы за Эми, за детей», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.