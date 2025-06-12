Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье поделился подробностями тяжёлой болезни Бена Аскрена

Кормье поделился подробностями тяжёлой болезни Бена Аскрена
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье высказался о тяжёлой болезни экс-бойца и соотечественника Бена Аскрена.

Напомним, ранее жена Аскрена сообщила о том, что он попал в больницу с тяжёлой формой пневмонии.

«У Бена Аскрена тяжёлый период. Мы делали эпизод Funky and the Champ, и он жаловался на проблемы, у него была инфекция.

Я хочу сообщить вам, ребята, что он вернулся домой, в Висконсин. Он с семьёй, с прекрасной женой Эми. Все молятся за то, чтобы Бену стало лучше. Это очень грустно, и я не знаю, почему такое случается с хорошими людьми, потому что Бен Аскрен – хороший парень. Молитвы за Эми, за детей», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Бывший боец UFC Бен Аскрен находится в больнице в критическом состоянии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android