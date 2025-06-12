Инсайдер: UFC подтвердит отказ Джонса от боя с Аспиналлом через пару недель

Бойцовский обозреватель Ариэль Хельвани сообщил, что чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс в ближайшее время официально освободит титул.

«Возможно, вы этого не заметили, но здесь, на этом шоу, я говорил об этом [отказе] с самого начала, и в субботу Дана [Уайт] наконец подтвердил это. И вот спойлер — он подтвердит это окончательно через пару недель», — сказал Хельвани на своём YouTube-канале.

Напомним, временным чемпионом и обязательным претендентом для Джонса является британец Том Аспиналл, который ранее также заявил, что Джонс завершит карьеру.

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