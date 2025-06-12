Иан Гарри: Мухаммад проиграл Делла Маддалене из-за своего эго

Седьмой номер рейтинга в полусреднем весе (до 77 кг) UFC ирландец Иан Гарри высказался о поражении экс-чемпиона дивизиона американца Белала Мухаммада в поединке с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

Напомним, встреча бойцов возглавила турнир UFC 315 в Монреале (Канада) и завершилась победой Делла Маддалены единогласным судейским решением.

«Я считаю, что Белал проиграл Джеку Делла Маддалене из-за своего эго, он должен был валить его. Очевидно, он не будет драться со мной. Определённо. Потому что я надеру тебе уши, я лучший в этом дивизионе. Белал, извлеки урок из своего поражения», — написал Гарри в социальных сетях.