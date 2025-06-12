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Кёртис Блэйдс дал прогноз на поединок с Ризваном Куниевым

Кёртис Блэйдс дал прогноз на поединок с Ризваном Куниевым
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Пятый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Кёртис Блэйдс высказался о предстоящем поединке с россиянином Ризваном Куниевым, который состоится 21 июня на турнире UFC on ABC 8 в Баку, Азербайджан.

«Как по мне, мой стиль представляет угрозу для любого. Если вы не борец высокого уровня – ждите проблем. Я вижу много дыр в его арсенале, которыми можно воспользоваться. Я готов к высокому темпу, которым ломаю соперников на земле.

Буду давить на Куниева, буду переводить его в партер. Когда я измотаю его, то одержу досрочную победу на земле», — сказал Блэйдс в интервью на YouTube-канале Inside Fighting.

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