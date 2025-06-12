Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL 5 2025. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Двалишвили заявил, что Умар Нурмагомедов не заслуживает реванша

Тренер Двалишвили заявил, что Умар Нурмагомедов не заслуживает реванша
Комментарии

Джон Вуд, тренер чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили, не считает, что россиянин Умар Нурмагомедов должен драться с его подопечным в следующем бою.

«Дана [Уайт] говорил про Умара Нурмагомедова? Он не был чемпионом, ему нужно выиграть ещё один-два боя, после чего его можно будет вернуть в число претендентов. Прямо сейчас инициатива на стороне Мераба, он будет выбирать», — приводит слова Вуда издание Middle Easy.

Напомним, поединок Двалишвили и Нурмагомедова состоялся на турнире UFC 311 в январе и завершился победой грузинского бойца единогласным судейским решением.

Материалы по теме
Кормье заявил, что Умар Нурмагомедов может стать следующим соперником О’Мэлли

Умар Нурмагомедов показал руку после операции:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android