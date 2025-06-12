Тренер Двалишвили заявил, что Умар Нурмагомедов не заслуживает реванша

Джон Вуд, тренер чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили, не считает, что россиянин Умар Нурмагомедов должен драться с его подопечным в следующем бою.

«Дана [Уайт] говорил про Умара Нурмагомедова? Он не был чемпионом, ему нужно выиграть ещё один-два боя, после чего его можно будет вернуть в число претендентов. Прямо сейчас инициатива на стороне Мераба, он будет выбирать», — приводит слова Вуда издание Middle Easy.

Напомним, поединок Двалишвили и Нурмагомедова состоялся на турнире UFC 311 в январе и завершился победой грузинского бойца единогласным судейским решением.

Материалы по теме Кормье заявил, что Умар Нурмагомедов может стать следующим соперником О’Мэлли

Умар Нурмагомедов показал руку после операции: