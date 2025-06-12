Кормье: если бы я был сейчас чемпионом UFC в тяжёлом весе, то уже подрался бы с Аспиналлом

Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье заявил, что если бы он по-прежнему владел титулом, то уже провёл бы поединок с англичанином Томом Аспиналлом.

«Если бы я всё ещё выступал и был бы чемпионом UFC в тяжёлом весе, а Том Аспиналл имел бы статус главного претендента, то я бы уже подрался с ним. Осознание его опасности только мотивировало бы меня быстрее организовать поединок. Это заставило бы меня тренироваться усерднее и быть более подготовленным, чем я когда-либо мог бы быть», — приводит слова Кормье аккаунт Red Corner MMA в соцсети X (ранее Twitter).