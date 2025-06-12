Усман: прикончу Бакли, возьму верх над Махачевым, а затем подерусь с дю Плесси в Африке

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг), а также экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий нигериец Камару Усман рассказал о своих ближайших планах в карьере.

«Раскрываю свои карты. В эти выходные прикончу Бакли, затем подожду победителя боя между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой. Ислам — классный боец, мы с ним войдём в историю.

Но я возьму верх в бою с Махачевым, а затем поднимусь в средний вес. Может быть, оставлю титул в полусреднем весе и проведу бой с Дрикусом, если он останется чемпионом. Или с Хамзатом. Если Дрикус сохранит за собой пояс, то мы подерёмся на первом турнире UFC в Африке», — приводит слова Усмана аккаунт Championship Rounds в соцсети X (ранее Twitter).