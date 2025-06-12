Хоакин Бакли: Махачев не представляет большой угрозы в полусреднем весе

Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли поделился мнением о переходе лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий россиянина Ислама Махачева в дивизион до 77 кг.

«Ислам не представляет большую угрозу в полусреднем весе. Сейчас это самый конкурентный дивизион. Не только из-за меня, но и из-за Иана Гарри, Шавката Рахмонова, Шона Брэди. Исламу определённо придётся доказать всему миру, что он готов к подобному уровню конкуренции», — приводит слова Бакли аккаунт Championship Rounds в соцсети X (ранее Twitter).

Бакли последний бой провёл 14 декабря на турнире UFC on ESPN 63. Тогда Новый Манса победил соотечественника Колби Ковингтона техническим нокаутом в третьем раунде. На данный момент Хоакин идёт на серии из шести побед.