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«Кажется, я ошибся». Кайо Борральо опроверг свои слова насчёт смерти Бена Аскрена

«Кажется, я ошибся». Кайо Борральо опроверг свои слова насчёт смерти Бена Аскрена
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Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Кайо Борральо опроверг собственные слова о смерти бывшего чемпиона ONE Championship и Bellator в полусреднем весе, а также экс-бойца UFC американца Бена Аскрена. Ранее представитель Бразилии написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), что выражает соболезнования семье Аскрена в связи с его смертью.

«Ребята, кажется, я ошибся. Сначала прочитал пост Мейси Барбер, где были прикреплены чёрно-белые фотографии Бена. Поэтому на минуту подумал, что его больше нет с нами… Надеюсь, что ошибаюсь! Сказав это, я всё ещё молюсь за него и за его семью», — написал Борральо на своей странице в социальных сетях.

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