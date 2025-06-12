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«Мне следовало быть более ясным». Кормье дал обновлённую информацию о Бене Аскрене

«Мне следовало быть более ясным». Кормье дал обновлённую информацию о Бене Аскрене
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Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье сообщил, что экс-обладатель титула ONE Championship и Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) соотечественник Бен Аскрен всё ещё находится в больнице.

«Бен находится в больнице в штате Висконсин. Его нет дома. Пожалуйста, продолжайте молиться за выздоровление Бена. Мне следовало быть более ясным», — написал на своей странице в социальных сетях Кормье.

Напомним, 8 июня стало известно, что Аскрен был госпитализирован в больницу с тяжёлой формой пневмонии. Вскоре появилась неподтверждённая информация, что состояние Бена представляется критическим.

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