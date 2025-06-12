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Аспиналл: люди считают мои слова шуткой, но это правда — Джон Джонс завершил карьеру

Аспиналл: люди считают мои слова шуткой, но это правда — Джон Джонс завершил карьеру
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл заявил, что его слова об уходе на пенсию Джона Джонса — это правда и руководство промоушена в скором времени официально сообщит об этом.

«Когда состоится мой поединок с Джоном Джонсом? Я хочу сохранить свою работу в UFC и не хочу говорить слишком много. Люди считают мои слова шуткой, но это правда — Джон Джонс завершил карьеру. Я не тот парень, который будет устраивать какие-то медийные шоу или что-то в этом роде. То, что я говорю, — правда, и, насколько мне известно, она будет объявлена ​​довольно скоро», — приводит слова Аспиналла аккаунт Red Corner MMA в соцсети X (ранее Twitter).

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