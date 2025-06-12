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Сехудо объяснил, как Двалишвили может сместить Махачева с позиции лидера рейтинга Р4Р

Сехудо объяснил, как Двалишвили может сместить Махачева с позиции лидера рейтинга Р4Р
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Бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо выразил уверенность, что действующий обладатель титула UFC в категории до 61 кг грузин Мераб Двалишвили станет новым лидером рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий, если победит Кори Сэндхагена.

«Если Мераб победит Кори Сэндхагена и особенно если проведёт ещё два боя в этом году, то я бы поставил его в статус лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий», — приводит слова Сехудо аккаунт Red Corner MMA в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее тренер Двалишвили заявил, что Умар Нурмагомедов не заслуживает реванша.

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