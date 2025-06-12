Журнал The Ring опубликовал обновлённый рейтинг лучших супертяжеловесов. Фьюри — первый

Авторитетный американский журнал The Ring опубликовал обновлённый рейтинг лучших боксёров в супертяжёлом весе.

Отметим, что бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBC, IBF, WBA Super, WBO, IBO и The Ring британец Тайсон Фьюри по-прежнему находится в топе, занимая первую позицию, несмотря на то что объявил об уходе из бокса несколько месяцев назад.

Топ-10 лучших боксёров в супертяжёлом весе по версии журнала The Ring.

Чемпион — Александр Усик.

1. Тайсон Фьюри.

2. Даниэль Дюбуа.

3. Джозеф Паркер.

4. Агит Кабайел.

5. Энтони Джошуа.

6. Филип Хргович.

7. Фабио Уордли.

8. Чжан Чжилэй.

9. Мартин Баколе.

10. Эфе Аджагба.