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Бакли: думаю, что Махачев молился Аллаху, чтобы Белал проиграл Делла Маддалене

Бакли: думаю, что Махачев молился Аллаху, чтобы Белал проиграл Делла Маддалене
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Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли считает, что лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий россиянин Ислам Махачев был рад поражению своего друга американо-палестинца Белала Мухаммада в бою за звание чемпиона UFC в дивизионе до 77 кг с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Я думаю, что Ислам Махачев молился Аллаху, чтобы Белал Мухаммад проиграл Джеку Делла Маддалене. Он воскликнул «альхамдулиллах», когда Мухаммад проиграл», — приводит слова Бакли аккаунт Championship Rounds в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее Хоакин Бакли поделился мнением о переходе Ислама Махачева в полусредний вес.

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