Бакли: Махачев должен сидеть сложа руки и ждать, когда я заберу титул у Делла Маддалены

Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли уверен, что в случае победы в бою с нигерийцем Камару Усманом следующим соперником чемпиона UFC в категории до 77 кг австралийца Джека Делла Маддалены должен стать именно он, а не лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий россиянин Ислам Махачев.

«Как только я возьму верх над Камару Усманом, не будет никаких споров насчёт того, кто должен стать следующим претендентом. Я стану следующим драться за пояс. И вы в курсе — Махачев перешёл в полусредний вес и считает, что может занять моё место. Нет, нельзя этого допустить. Я искренне верю, что Махачев должен сидеть сложа руки и просто ждать, когда я заберу титул у Делла Маддалены», — приводит слова Бакли портал Sportskeeda.