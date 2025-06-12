Двалишвили ответил, считает ли он Сэндхагена более сложным соперником, чем Нурмагомедов

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили ответил, считает ли он американца Кори Сэндхагена более сложным соперником, чем россиянин Умар Нурмагомедов.

«Кори представляет новый стиль. Мы никогда не дрались друг с другом. И бой с ним будет испытанием для меня.

Этот парень всегда дрался с лучшими бойцами дивизиона. Он победил многих классных парней — Сонг Ядонга, Марлона Веру. Также он выдал близкий бой с Петром Яном», — приводит слова Двалишвили портал Sportskeeda.

Ранее Сехудо объяснил, как Двалишвили может сместить Махачева с позиции лидера рейтинга Р4Р.