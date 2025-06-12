Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян показал тренировку на взрывную силу.

Следующий поединок Беспощадный проведёт на турнире UFC on ABC 9, который состоится 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником станет 13-й номер рейтинга UFC в категории до 61 кг американец Маркус Макги.

Петру 32 года. В своём рекорде он имеет 18 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений. В последнем поединке, который состоялся 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248, Пётр победил единогласным решением судей экс-чемпиона UFC в категории до 57 кг бразильца Дейвисона Фигейреду.