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Мераб Двалишвили составил идеального бойца UFC, не упомянув ни одного россиянина

Мераб Двалишвили составил идеального бойца UFC, не упомянув ни одного россиянина
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили составил идеального бойца UFC в интервью на портале TNT Sports.

Идеальный боец UFC, по мнению Двалишвили:

сила — Илия Топурия;
скорость — Шон О'Мэлли;
выносливость — Мераб Двалишвили;
борьба — Алджамейн Стерлинг;
крепость челюсти — Илия Топурия;
навыки трэш-тока — Конор Макгрегор;
бойцовский IQ — Джон Джонс.

К настоящему моменту грузинский атлет занимает вторую позицию в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий, уступая лишь россиянину Исламу Махачеву.

Ранее Двалишвили ответил, считает ли он Сэндхагена более сложным соперником, чем Нурмагомедов.

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