Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Мераб Двалишвили составил идеального бойца UFC, не упомянув ни одного россиянина

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили составил идеального бойца UFC в интервью на портале TNT Sports.

Идеальный боец UFC, по мнению Двалишвили:

сила — Илия Топурия;

скорость — Шон О'Мэлли;

выносливость — Мераб Двалишвили;

борьба — Алджамейн Стерлинг;

крепость челюсти — Илия Топурия;

навыки трэш-тока — Конор Макгрегор;

бойцовский IQ — Джон Джонс.

К настоящему моменту грузинский атлет занимает вторую позицию в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий, уступая лишь россиянину Исламу Махачеву.

Ранее Двалишвили ответил, считает ли он Сэндхагена более сложным соперником, чем Нурмагомедов.