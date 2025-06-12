Мераб Двалишвили составил идеального бойца UFC, не упомянув ни одного россиянина

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили составил идеального бойца UFC в интервью на портале TNT Sports.
Идеальный боец UFC, по мнению Двалишвили:
сила — Илия Топурия;
скорость — Шон О'Мэлли;
выносливость — Мераб Двалишвили;
борьба — Алджамейн Стерлинг;
крепость челюсти — Илия Топурия;
навыки трэш-тока — Конор Макгрегор;
бойцовский IQ — Джон Джонс.
К настоящему моменту грузинский атлет занимает вторую позицию в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий, уступая лишь россиянину Исламу Махачеву.
Ранее Двалишвили ответил, считает ли он Сэндхагена более сложным соперником, чем Нурмагомедов.