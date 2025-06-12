Хоакин Бакли сделал очень необычный комплимент Камару Усману в преддверии поединка

Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли сделал очень необычный комплимент своему предстоящему сопернику и бывшему чемпиону UFC в категории до 77 кг нигерийцу Камару Усману.

«У него голова красивой формы, братан. Она как будто идеально круглая. Этот купол просто идеален», — сказал Бакли в интервью пресс-службе UFC.

Американский атлет последний бой провёл 14 декабря на турнире UFC on ESPN 63. Тогда Новый Манса победил бывшего временного чемпиона UFC в полусреднем весе соотечественника Колби Ковингтона техническим нокаутом в третьем раунде. На данный момент Хоакин идёт на серии из шести побед.