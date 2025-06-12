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Оливейра: я бью сильнее Илии, это факт. Топурия должен уважать легковесов

Оливейра: я бью сильнее Илии, это факт. Топурия должен уважать легковесов
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра заявил, что бьёт сильнее, чем его предстоящий соперник, экс-обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия.

«Илия выступал в полулёгком весе, поэтому он должен уважать легковесов. Я бью сильнее, чем Топурия, это факт», — приводит слова Оливейры аккаунт Championship Rounds в соцсети X (ранее Twitter).

Бразильскому атлету 35 лет. В своём рекорде Чарльз имеет 35 побед, из которых 31 была одержана досрочно, 10 поражений, а один поединок был признан несостоявшимся. Следующий бой Оливейра проведёт 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе против Илии Топурии.

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