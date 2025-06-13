Фергюсон опубликовал сгенерированное ИИ фото с Хабибом, сказав, когда их вражда закончится

Бывший обладатель временного титула UFC в лёгком весе американец Тони Фергюсон объяснил, в каком случае закончится его вражда с членом Зала славы UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Макнаггетс, дай знать старому толстому болвану Хабиберу, что я больше не стану над ним издеваться, если он будет согласен вместе со мной стать тренером на The Ultimate Fighter. CSO», — написал Фергюсона на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Фергюсона

Напомним, Эль Кукуй и Орёл пытались подраться пять раз, однако каждый раз возникали форс-мажорные обстоятельства, в результате которых их поединок отменялся. В последний раз бойцов пытались свести на турнире UFC 249. Однако ввиду действия запрета на авиаперелёты из-за пандемии коронавируса Хабиб не смог прилететь в США. В результате Тони разделил октагон с Джастином Гэтжи и уступил ему техническим нокаутом в пятом раунде.