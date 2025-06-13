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Блогер-боксёр Джейк Пол назвал топ самых переоценённых атлетов в истории, включив Роналду

Блогер-боксёр Джейк Пол назвал топ самых переоценённых атлетов в истории, включив Роналду
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28-летний известный американский блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол представил собственный список из 10 самых переоценённых спортсменов в истории, сообщает портал Bloody Elbow.

Топ-10 самых переоценённых спортсменов в истории по версии Джейка Пола

1. Бейб Рут (бейсболист).
2. Тревор Лоуренс (американский футболист, НФЛ).
3. Криштиану Роналду (футболист).
4. Райан Гарсия (боксёр).
5. Конор Макгрегор (боец ММА).
6. Дак Прескотт (американский футболист, НФЛ).
7. Энтони Эдвардс (баскетболист).
8. Сауль Альварес (боксёр).
9. Туа Таговайлоа (американский футболист, НФЛ).
10. Энтони Джошуа (боксёр).

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